«Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М интересуются Ильей Кутеповым

Автор: Евгений Морозов 0

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в Европе. Основными претендентами на 24-летнего игрока сборной России на данный момент являются «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Менхенгладбах.

Один из европейских клубов готов выплатить за Кутепова отступные в размере 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Фиорентина», «Вест Хэм» и «Лион».

В завершившемся сезоне Кутепов провел за «Спартак» 18 матчей в РФПЛ и забил один гол.

На ЧМ-2018 защитник сыграл в трех матчах группового этапа и отметился результативной передачей, а также провел встречу 1/8 финала с Испанией (1:1, по пенальти 4:3).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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