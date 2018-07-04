«Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М интересуются Ильей Кутеповым

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в Европе. Основными претендентами на 24-летнего игрока сборной России на данный момент являются «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Менхенгладбах.

Один из европейских клубов готов выплатить за Кутепова отступные в размере 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Фиорентина», «Вест Хэм» и «Лион».

В завершившемся сезоне Кутепов провел за «Спартак» 18 матчей в РФПЛ и забил один гол.

На ЧМ-2018 защитник сыграл в трех матчах группового этапа и отметился результативной передачей, а также провел встречу 1/8 финала с Испанией (1:1, по пенальти 4:3).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»