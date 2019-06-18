«Фрозиноне» опроверг слухи об участии в договорных матчах

«Фрозиноне» опроверг информацию об участии в договорных матчах. Опровержение было опубликовано на официальном сайте клуба.

В ранее слитых документах содержалась расшифровка телефонного разговора агента Маттиа Мариотти и футболиста Карлоса Аранды. Собеседники обсуждали возможность встречи с несколькими игроками «Фрозиноне» для организации договорного матча.

«Фрозиноне Кальчо», приняв к сведению сообщения прессы со ссылками на неназванных членов клуба, хочет заявить о своей непричастности к договорным матчам и/или организации ставок. Спортивная этика и честность всегда были краеугольным камнем нашего клуба и позволили нам принимать звезд итальянского футбола на своем стадионе», — говорится в сообщении клуба. Представители клуба отметили, что готовы сотрудничать со следствием и оказать всю необходимую поддержку правоохранительным органам.

Пока что у полиции нет никаких доказательств того, что игроки «Фрозиноне» принимали участие в «договорняках». Тем не менее если правоохранителям удастся доказать факт встречи футболистов с организаторами договорных матчей, то спортсменам будут грозить серьезные неприятности. Согласно итальянским законам, игрок может быть дисквалифицирован за несообщение о договорном матче, даже если не принимал в нем участия.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров

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