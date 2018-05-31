Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Дерби Каунти»

Автор: Евгений Морозов 0

«Дерби Каунти» объявил о назначении на пост главного тренера команды экс-игрока «Челси» и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда. 39-летний специалист подписал с клубом, выступающим в чемпионшипе, трехлетний контракт.

«Мне всегда хотелось тренировать клуб с богатой историей, так что это назначение – отличная возможность для меня, – сказал англичанин. – Это мой первый опыт в качестве главного тренера, но ранее я сотрудничал с лучшими специалистами в этой игре, так что у меня есть уверенность в своих возможностях. Знаю, что просто не будет – такого в карьере тренера нет, но я с нетерпением ожидаю этого вызова», — говорит Фрэнк.

Лэмпард стал уже седьмым наставником «Дерби Каунти» за три последних года. Бывший хавбек «Челси» сменил Гэри Роуэтта, который перешел на аналогичный пост в «Сток Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Дерби Каунти»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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