Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» объявил о назначении на пост главного тренера команды экс-игрока «Челси» и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда. 39-летний специалист подписал с клубом, выступающим в чемпионшипе, трехлетний контракт.

«Мне всегда хотелось тренировать клуб с богатой историей, так что это назначение – отличная возможность для меня, – сказал англичанин. – Это мой первый опыт в качестве главного тренера, но ранее я сотрудничал с лучшими специалистами в этой игре, так что у меня есть уверенность в своих возможностях. Знаю, что просто не будет – такого в карьере тренера нет, но я с нетерпением ожидаю этого вызова», — говорит Фрэнк.

Лэмпард стал уже седьмым наставником «Дерби Каунти» за три последних года. Бывший хавбек «Челси» сменил Гэри Роуэтта, который перешел на аналогичный пост в «Сток Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Дерби Каунти»