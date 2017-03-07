Фрэнк Лэмпард: «Разве Погба играет на ту сумму, которую за него выложили? »

Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Англичанин уверен, что француз еще не наиграл на 105 миллионов евро.

Летом 2016 года манкунианцы заплатили 105 миллионов евро за трансфер Погба из «Ювентуса».

«Когда платишь за футболиста 105 миллионов евро, он обязан играть лучше. Разве Поль играет на ту сумму, которую за него выложили? От него ждут намного большего. Он имеет постоянную игровую практику, но пока он не способен переворачивать ход матчей.

Нужно дать ему время и дождаться следующего сезона, чтобы посмотреть, улучшил ли он свою игру. За те деньги, которые на него потратили, он должен быть просто доминирующим полузащитником. И я действительно верю в него», — сказал Лэмпард.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com