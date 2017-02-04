Фрэнк Лэмпард отказался от баснословной зарплаты в Китайской Суперлиге

Китайский клуб был заинтересован в приобретении Фрэнка Лэмпарда. Оклад футболиста составил бы 16 миллионов.

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини был заинтересован в услугах экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда. По имеющейся информации, китайский клуб предложил 38-летнему англичанину контракт с годовым окладом в 16 миллионов фунтов стерлингов, однако получил отказ.

Отметим, что вместо этого хавбек принял решение завершить профессиональную карьеру.

Англичанин также отказался от перехода от «Брайтон», «Суонси» и «Вест Бромвич» и вместо этого планирует начать тренерскую карьеру, однако британские телеканалы заинтересованы в привлечении Лэмпарда в качестве эксперта.

Последним клубом Лэмпарда был «Нью-Йорк Сити», цвета которого он защищал с 2015 по 2016 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star