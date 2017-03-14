Фрэнк Лэмпард: «Канте – лучший полузащитник в мире!»

Легендарный полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард восхищен игрой Нголо Канте в четвертьфинале Кубка Англии. Он не скупился на похвалы в адрес француза.

«Канте – особенный игрок. Согласен с тем, что сказал о нем Алан Ширер. Более того, считаю, что сейчас Канте – лучший центральный полузащитник в мире.

Странно, что на Евро-2016 его не ставили в основу в двух последних матчах, что решение. Глядя на то, как Канте играет в этом сезоне… Может, он и не забивает много голов, но Нголо очень многое дает команде. Не вижу, кто в мире играет сейчас лучше него».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC