Фрэнк Лэмпард: «Канте – лучший полузащитник в мире!»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Фрэнк Лэмпард

Легендарный полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард восхищен игрой Нголо Канте в четвертьфинале Кубка Англии. Он не скупился на похвалы в адрес француза.

«Канте – особенный игрок. Согласен с тем, что сказал о нем Алан Ширер. Более того, считаю, что сейчас Канте – лучший центральный полузащитник в мире.

Странно, что на Евро-2016 его не ставили в основу в двух последних матчах, что решение. Глядя на то, как Канте играет в этом сезоне… Может, он и не забивает много голов, но Нголо очень многое дает команде. Не вижу, кто в мире играет сейчас лучше него».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

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Владимир Шевелев

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