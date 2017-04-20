Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард войдут в Зал славы английского футбола

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Футбольная ассоциация Англии наградит нескольких выдающихся футболистов из этой страны. В их число попали и экс-игроки Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

Бывшие капитаны «Челси» и «Ливерпуля» войдут в Зал славы английского футбола. Торжественная церемония состоится в сентябре этого года.

Помимо Джеррарда и Лэмпарда в данный список попали 7 игроков. Ими стали футболист «Манчестер Юнайтед» начала прошлого века Чарли Робертс, Гэри Спид, голкипер  Боб Уилсон, Билли Бондс, представительницы женской национальной сборной Келли Смит и Рейчел Янки, а также паралимпиец Алистер Патрик-Хезелтон.

Фото: Global Look Press
Источник: Футбольная ассоциация Англии

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