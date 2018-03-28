Фредди Фу: «Златан Ибрагимович решил покинуть «МЮ» после вылета из Лиги чемпионов»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович уехал из Англии из-за поражения от «Севильи». Об этом сказал его врач Фредди Фу.

«У Златана хорошие отношения с Моуринью. Ему очень нравился Манчестер, он был героем этой команды до травмы колена. Ибрагимович хотел проверить свои силы, и понять, сможет ли он выиграть еще несколько серьезных трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

Думаю, он решил покинуть «МЮ» после вылета от «Севильи». Это мое мнение. Думаю, если бы не то поражение, он бы остался на «Олд Траффорд», хотя, мне он такого не говорил», — сказал Фредди Фу.

Фото: Global Look Press

Источник: SCMP