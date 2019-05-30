Сеск Фабрегас подверг Сарри критике за решение по Кэхиллу

Испанец недоволен действиями бывшего клуба. Он считает, что Кэхилл был достоин выйти на поле в финале Лиги Европы.

Бывший футболист «Челси» Сеск Фабрегас раскритиковал решение главного тренера «синих» Маурицио Сарри не выпускать на поле Гари Кэхилла в финальном матче Лиги Европы. Напомним, 33-летний британский защитник проводит последний сезон в лондонском клубе.

«Он так много сделал для этого клуба, что был достоин выйти на поле при счете 4:1. Выпусти его на поле, вручи капитанскую повязку. Пусть Гари уйдет, как настоящий герой, ведь он этого заслуживает.

Знаю, что это был вечер Сарри, знаю, что он мог даже не вспомнить об этом, но для того и существует тренерский штаб — люди из клуба должны были подсказать тренеру», — заявил Фабрегас, выступая на британском телевидении.

Напомним, в финале Лиги Европы «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» – 4:1.

Фото: Global Look Press

Источник: BTsport