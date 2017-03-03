Франк Рибери решил закончить карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери даже не думает о переходе в любой другой клуб. Игрок хочет завершить карьеру в мюнхенском клубе.

«Я не буду играть ни за какой клуб, кроме «Баварии». Все просто – здесь мой дом. После завершения карьеры я останусь жить в Мюнхене. Это мое окончательное решение», – сказал Рибери.

Действующее соглашение клуба с футболистом рассчитано до середины 2018 года. Ранее сообщалось, что француз может продолжить карьеру в США или в Китае.

Фото: Global Look Press

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