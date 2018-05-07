Франк Рибери продлил контракт с «Баварией» до 2019 года

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери продлил контракт с мюнхенским клубом. Французский футболист будет выступать в Германии до завершения сезона-2018/19.

Сегодня 35-летний хавбек «Баварии» в Инстаграме опубликовал сообщение со словами: «Я рад сообщить, что подписал контракт с «Баварией» до 2019 года», однако спустя несколько минут удалил его.

Рибери выступает за немецкую команду с 2007 года. В составе «Баварии» стал восьмикратным чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок (пять раз) и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Кубок немецкой лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Germany