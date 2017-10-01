Франк Рибери получил травму колена в матче «Баварии» с «Гертой»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил повреждение колена в госте., сообщает официальный сайт мюнхенцев. Французский футболист был заменен на 62-й минуте матча, покинув поле при помощи врачей.

Рибери травмировал левое колено, однако окончательный диагноз по поводу повреждения игрока пока не известен.

«Франку было очень больно. Мы надеемся, что травма не окажется серьезной», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»