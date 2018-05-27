Франк Рибери: «Бензема три года дисквалифицируют в сборной Франции, а он за это время берет Лигу чемпионов»

Автор: Михаил Серебряков 0

Benzema

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поддержал соотечественника из «Реала» Карима Бензема, который не вызван в сборную Франции. Бензема вчера забил гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).

«В сборной Франции тебя дисквалифицируют уже три года, а ты за это время несколько раз выигрываешь Лигу чемпионов.

Мое уважение, младший брат Карим», – написал Рибери.

Бензема в этом сезоне провел 32 матча и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Франка Рибери

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