Франк Рибери: «Бензема три года дисквалифицируют в сборной Франции, а он за это время берет Лигу чемпионов»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поддержал соотечественника из «Реала» Карима Бензема, который не вызван в сборную Франции. Бензема вчера забил гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).

«В сборной Франции тебя дисквалифицируют уже три года, а ты за это время несколько раз выигрываешь Лигу чемпионов.

Мое уважение, младший брат Карим», – написал Рибери.

Бензема в этом сезоне провел 32 матча и забил 5 мячей.

On t’a mis un carton rouge qui dure depuis presque 3 ans mais pendant ce temps-là ça fait carton plein en Ligue des Champions bsahtek fréro KB9 🏆🏆🏆🏆 @Benzema 🤲♥️💪 — Franck Ribéry (@FranckRibery) May 26, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Франка Рибери