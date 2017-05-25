Франческо Тотти: «Воскресенье – последний день, когда я могу надеть майку «Ромы»

Капитан «Ромы» Франческо Тотти объявил, что в воскресенье завершит выступления за римский клуб. Легенда Рима также добавил, что готов к новым вызовам.
«Рома» – «Дженоа», воскресенье 28 мая. Последний раз, когда я могу надеть майку «Ромы».
Не могу объяснить вам парой слов, что значили, значат и всегда будут значить для меня эти цвета.
Чувствую, что моя страсть к футболу никогда не пройдет. Эта моя страсть так сильна, что я не могу представить, что больше никогда не смогу подпитывать себя ею.
С понедельника я снова готов идти вперед. Я готов к новому вызову», – говорится в заявлении Тотти.
Отметим, что 40-летний форвард не заявил, что завершает карьеру.
Ранее предполагалось, что Тотти станет техническим директором «Ромы». Его контракт будет рассчитан на 6 лет с зарплатой 600 тысяч евро в год.
— Francesco Totti (@Totti) May 25, 2017
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Ф. Тотти