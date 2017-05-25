Франческо Тотти: «Воскресенье – последний день, когда я могу надеть майку «Ромы»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Франческо Тотти

Капитан «Ромы» Франческо Тотти объявил, что в воскресенье завершит выступления за римский клуб. Легенда Рима также добавил, что готов к новым вызовам.

«Рома» – «Дженоа», воскресенье 28 мая. Последний раз, когда я могу надеть майку «Ромы».

Не могу объяснить вам парой слов, что значили, значат и всегда будут значить для меня эти цвета.

Чувствую, что моя страсть к футболу никогда не пройдет. Эта моя страсть так сильна, что я не могу представить, что больше никогда не смогу подпитывать себя ею.

С понедельника я снова готов идти вперед. Я готов к новому вызову», – говорится в заявлении Тотти.

Отметим, что 40-летний форвард не заявил, что завершает карьеру.

Ранее предполагалось, что Тотти станет техническим директором «Ромы». Его контракт будет рассчитан на 6 лет с зарплатой 600 тысяч евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Ф. Тотти

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Франческо Тотти

Франческо Тотти летом завершит карьеру игрока

Франческо Тотти

Розелла Сенси: «Должность президента «Ромы» стоит отдать Франческо Тотти»

Спаллетти

Лучано Спаллетти: «Если бы я знал, то никогда не вернулся бы в «Рому»»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 