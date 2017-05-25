Франческо Тотти: «Воскресенье – последний день, когда я могу надеть майку «Ромы»

Капитан «Ромы» Франческо Тотти объявил, что в воскресенье завершит выступления за римский клуб. Легенда Рима также добавил, что готов к новым вызовам.

«Рома» – «Дженоа», воскресенье 28 мая. Последний раз, когда я могу надеть майку «Ромы».

Не могу объяснить вам парой слов, что значили, значат и всегда будут значить для меня эти цвета.

Чувствую, что моя страсть к футболу никогда не пройдет. Эта моя страсть так сильна, что я не могу представить, что больше никогда не смогу подпитывать себя ею.

С понедельника я снова готов идти вперед. Я готов к новому вызову», – говорится в заявлении Тотти.

Отметим, что 40-летний форвард не заявил, что завершает карьеру.

Ранее предполагалось, что Тотти станет техническим директором «Ромы». Его контракт будет рассчитан на 6 лет с зарплатой 600 тысяч евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Ф. Тотти

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