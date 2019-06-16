Франческо Тотти покидает «Рому», Хуммельс может вернуться в «Боруссию» Д, сборная Украины выиграла молодежный ЧМ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Франческо Тотти

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 июня.

1. Эсекиэль Понсе продолжит карьеру в «Спартаке»

Московский клуб оформил трансфер 22-летнего форварда.

2. Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

В финале молодежного чемпионата мира (U-20) в Польше встретились сборные Украины и Южной Кореи (3:1).

3. Поль Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» не продаст его в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» твердо намерен перейти в «Реал».

4. Франческо Тотти может покинуть «Рому»

Окончательное решение о своем будущем Тотти объявит на пресс-конференции, которая состоится в понедельник.

5. «Боруссия» Д и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Матса Хуммельса

В 2016 году защитник перешел из «Боруссии» Д в «Баварию».

Фото: Global Look Press

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