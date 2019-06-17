Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы», сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 июня.
1. Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Бывший капитан «Ромы» завершил карьеру футболиста в 2017 году, после чего стал директором клуба.
2. У Виктора Классона подозрение на разрыв крестообразных связок
Футболист получил травму в матче с Испанией.
3. Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Матч состоится 10 октября.
4. «Реал» рассчитывает оформить трансфер Поля Погба до 1 июля
Сумма трансфера может составить порядка 150 млн. евро.
5. Маринато Гильерме признан вратарем года в РПЛ
По итогам голосования он обошел голкиперов ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака».
Фото: Global Look Press