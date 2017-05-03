Франческо Тотти летом завершит карьеру игрока

Новый спортивный директор «Ромы» Мончи подтвердил, что легенда клуба Франческо Тотти завершит карьеру. Это случится этим летом.

«Что касается Тотти, то я был в курсе, что у него есть договоренность с клубом о том, что этот сезон станет последним для него в качестве игрока. После этого он начнет работу в качестве директора. Франческо и есть «Рома», и я буду стараться держаться к нему максимально близко. Хочу узнать хотя бы один процент из того, что знает он», – сказал Мончи.

Тотти всю свою карьеру провел в «Роме», в которой оказался в 1989 году в возрасте 13 лет. В 16 лет он дебютировал за первую команду и в общей сложности провел за клуб с 1992 по 2017 год 783 матча во всех турнирах и забил 307 голов. В 2001 году Тотти в составе «Ромы» стал чемпионом Италии, а в 2006-м вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»