Франческо Тотти: «28 мая будет мой последний матч? Я не знаю»

Капитан «Ромы» Франческо Тотти отказался подтвердить информацию о том, что он завершит карьеру по окончании сезона. Римляне 28 мая на «Стадио Олимпико» примут «Дженоа» в матче 38-го тура серии А.

«28 мая будет мой последний матч? Я не знаю», – сказал Тотти.

Ожидается, что 40-летний форвард станет техническим директором «Ромы». Контракт 40-летнего Тотти будет рассчитан на 6 лет с зарплатой 600 тысяч евро в год.

Итальянец играет за основную команду «Ромы» уже 25 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia