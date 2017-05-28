Франческо Баранка: «Матч «Солярис» — «Динамо» Спб был «странным»

Глава некоммерческой организации Federbet Франческо Баранка заявил, что в чемпионате ПФЛ 28 мая был сыгран странный матч. Под подозрение попала встреча «Солярис» — «Динамо» Спб.

«На азиатском рынке было зафиксировано большое количество ставок на то, что в матче будет много забитых мячей и фору, с которой выиграет команда из Петербурга», — рассказал Баранка.

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:3 в пользу команды из Петербурга. Отметим, что «Динамо» уже обеспечило себе выход в ФНЛ. «Солярис» перед матчем находился на шестой строчке турнирной таблицы. При этом ходят слухи о том, что московский клуб в следующем сезоне не выступит в чемпионате из-за финансовых проблем.

В ноябре 2016 года «Солярис» уже был участником «странного» поединка. После домашнего матча против «Коломны» (6:0) главный тренер гостей после матча заявил, что его подопечные могли ставить против себя в букмекерской конторе. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) не установила договорного характера поединка.

Генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка в разговоре с подтвердил странные движения линии на матч «Солярис» — «Коломна». «Особенно на азиатских рынках. Перед началом матча странные ставки поступали на «Солярис» с форой (-1,5) и на тотал больше 2,75 гола», — заявил он.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: ФК «Солярис»

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