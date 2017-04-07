Карим Бензема может перейти в «Милан»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пополнить состав «Милана». 29-летний француз является главной трансферной целью «россонери» на сезон-2017/18.

«Милан» заинтересован в приобретении форварда мадридского «Реала» Карима Бензема. Главный тренер «красно-черных» Винченцо Монтелла обозначил французского нападающего главной трансферной целью на грядущее трансферное окно.

Сообщается, что «Реал» если и согласится продать своего нападающего, то за внушительную сумму. Предположительно речь пойдет о 60 млн евро. При этом «Милан» даже после продажи клуба сможет выплатить сразу лишь 20 млн евро в течение первого года. Продажа клуба запланирована на 13-14 апреля.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Карим Бензема принял участие в 23 матчах, в которых отметился 9 забитыми мячами. Контракт нападающего действует до июня 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport