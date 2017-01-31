Форвард «Зенита» Павел Долгов может перейти «Анжи»

Нападающий «Зенита» Павел Долгов может продолжить карьеру в «Анжи». Махачкалинцы намерены приобрести форварда в ближайшее трансферное окно.
По имеющейся информации, махачкалинский клуб рассматривает возможность усиления состава 20-летним российским футболистом.
Долгов выступает за «Зенит» с 2013 года. Всего он провел за команду восемь матчей в РФПЛ, а также одну встречу в групповом этапе Лиги чемпионов. В текущем сезоне Павел сыграл 23 матча за вторую команду петербуржцев в ФНЛ и забил четыре гола.
Фото: официальный сайт «Зенита»
Источник: Советский Спорт СПб