Форвард сборной Колумбии Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит»

Автор: Лидия Дидык 1 Comments

Беррио

Президент «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос заявил, что нападающий команды Орландо Беррио может продолжить карьеру в «Зените». Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

«Ведем переговоры с «Зенитом» и близки к соглашению. Если все пойдет как нужно, то в ближайшие дни Беррио отправится в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом», одним из лучших клубов в Европе и мире.

Они ведут себя очень культурно, знают, чего хотят. Сумма трансфера составит около 6-7 миллионов евро», – сказал Карлос.

В текущем сезоне колумбиец сыграл в 5 матчах за «Атлетико Насьональ» и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Wealthy Affiliate

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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One thought on “Форвард сборной Колумбии Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит»

  1. Уведомление: Форвард сборной Колумбии Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит»

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