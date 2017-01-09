Форвард сборной Колумбии Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит»

Президент «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос заявил, что нападающий команды Орландо Беррио может продолжить карьеру в «Зените». Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

«Ведем переговоры с «Зенитом» и близки к соглашению. Если все пойдет как нужно, то в ближайшие дни Беррио отправится в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом», одним из лучших клубов в Европе и мире.

Они ведут себя очень культурно, знают, чего хотят. Сумма трансфера составит около 6-7 миллионов евро», – сказал Карлос.

В текущем сезоне колумбиец сыграл в 5 матчах за «Атлетико Насьональ» и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Wealthy Affiliate