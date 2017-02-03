Форвард сборной Камеруна может перейти в «Локомотив»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Кристиан Муганг Бассогог

«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Ольборга» Кристиана Боссогога. Вчера футболист вывел сборную Камеруна в финал Кубка африканских наций.

Как стало, 21-летний нападающий сборной Камеруна и датского «Ольборга» Кристиан Муганг Бассогог входит в сферу интересов московского «Локомотива».

В текущем сезоне Бассогог провел в чемпионате Дании 21 матч и отметился 4 забитыми мячами.

12 ноября прошлого года в матче против сборной Замбии он дебютировал за сборную Камеруна, а в прошлом месяце забил первый гол за национальную команду в товарищеском матче с ДР Конго (2:0). Муганг вошел в заявку камерунской сборной на Кубок Африки и выходил с первых минут на все матчи турнира.

В полуфинальной игре с Ганой (2:0) нападающий отметился голом на 90-й минуте.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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