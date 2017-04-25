Форвард «Реала» Гарет Бэйл выбыл на три недели

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Гарет Бейл

Матч «Реал» — «Барселона» (2:3) огорчил мадридцев не только результатом. Встречу не смог доиграть Гарет Бэйл.

Валлийский Форвард «сливочных» Гарет Бэйл получил травму в матче с «Барселоной» (2:3). Игрок был заменен в концовке первого тайма. У него выявлено повреждение икроножной мышцы второй степени. По результатам обследования, Бэйл пропустит около трех недель.

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие в 26 матчах за «Реал» во всех турнирах и забил девять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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