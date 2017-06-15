Форвард Новой Зеландии: «Россия очень сильна. Мы уделим особое внимание Смолову»

Форвард сборной Новой Зеландии Майкл Макглинчи поделился ожиданиями от первого матча на Кубке конфедераций против команды России. Футболист также выделил самого опасного игрока.

«Турнир пользуется популярностью в Новой Зеландии, мы чувствуем интерес с родины. Надеемся, что нация объединится, чтобы поддержать нас.

Мы смотрели последние товарищеские матчи сборной России – это очень сильная команда. Я бы выделил Федора Смолова, ему мы уделим особое внимание.

Что касается стадиона в Петербурге, то у нас пока не было возможности побывать на нем, но со стороны арена выглядит потрясающе», – сказал Макглинчи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС