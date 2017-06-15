Форвард Новой Зеландии: «Россия очень сильна. Мы уделим особое внимание Смолову»

Автор: Лидия Дидык 0

Федор Смолов

Форвард сборной Новой Зеландии Майкл Макглинчи поделился ожиданиями от первого матча на Кубке конфедераций против команды России. Футболист также выделил самого опасного игрока.

«Турнир пользуется популярностью в Новой Зеландии, мы чувствуем интерес с родины. Надеемся, что нация объединится, чтобы поддержать нас.

Мы смотрели последние товарищеские матчи сборной России – это очень сильная команда. Я бы выделил Федора Смолова, ему мы уделим особое внимание.

Что касается стадиона в Петербурге, то у нас пока не было возможности побывать на нем, но со стороны арена выглядит потрясающе», – сказал Макглинчи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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