Форвард «Гамбурга» может перебраться в Россию

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Гамбурга» Пьерр-Мишель Ласогга рассматривает вариант переезда в Россию или Китай. Об этом сообщает немецкое издание.

Футболист недоволен игровым временем в нынешнем клубе. После 21 тура в немецкой Бундеслиге Ласогга сыграл в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе лишь в 5 из них. В них он не смог записать на свой счет каких-либо результативных действий.

Гамбург» располагается на 15 строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 20 очками в активе.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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