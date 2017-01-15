Форвард дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос подпишет контракт с «Чунцин Лифань»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments


Форвард дортмундской «Боруссии» Рамос подпишет контракт с «Чунцин Лифань» и завершит сезон на правах аренды в «Гранаде». Футболист с высокой долей вероятности покинет клуб уже зимой.

Игрок подпишет контракт с клубом «Чунцинь Лифань» и проведет остаток текущего сезона на правах аренды в «Гранаде», поскольку у «Гранады» и китайского клуба один владелец.

«Боруссия» выручит от продажи футболиста 8-10 миллионов евро, а зарплата Рамоса по новому контракту увеличится в два раза и составит 6 миллионов евро в год.

Рамос подал дортмундской команде официальный запрос о трансфере, эту информацию подтвердил тренер «Боруссии» Томас Тухель. Сделка завершена практически на 100%.

Фото: Global Look Press
Источник: Ideal

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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