Форвард «Боки Хуниорс» совершил невероятный промах по пустым воротам

Нападающий «Боки Хуниорс» Рамон Абила совершил невероятный промах в домашнем матче Кубка Либертадорес с бразильским «Палмейрасом». Этот эпизод стоил команде поражения.

Абила после прострела с правого фланга не смог переправить мяч в ворота соперника, находясь буквально в метре от ворот соперника.

How on earth did he miss that?! 😱😱😱 pic.twitter.com/wjcjmtbNv8

— Goal (@goal) April 26, 2018