Форвард «Боки Хуниорс» совершил невероятный промах по пустым воротам

Автор: Михаил Серебряков 0

Ramón Darío Ábila

Нападающий «Боки Хуниорс» Рамон Абила совершил невероятный промах в домашнем матче Кубка Либертадорес с бразильским «Палмейрасом». Этот эпизод стоил команде поражения.

Абила после прострела с правого фланга не смог переправить мяч в ворота соперника, находясь буквально в метре от ворот соперника.

В итоге встреча завершилась поражением аргентинской команды со счётом 0:2. После четырёх матчей в группе H «Бока Хуниорс» занимает второе место, набрав пять очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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