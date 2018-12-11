Форвард «Атлетика» Адурис повторил рекорд Месси и Рамоса

Нападающий забил гол в 14 сезоне Примеры подряд. Ранее это достижение покорилось только звездным игрокам «Реала» и «Барселоны».

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис отметился голом с пенальти в ворота «Жироны» в матче 15-го тура испанской Примеры, который стал победым для его команды.

Этот мяч стал для 37-летнего футболиста первым в нынешнем сезоне первенства. Благодаря этому голу форвард стал третьим игроком, который отличался в каждом из последних 14 сезонов чемпионата Испании, после нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Реал Мадрида» Серхио Рамоса.

«Атлетик» после 15 туров находится в зоне вылета, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице Примеры и имея в активе 14 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер OptaJose