Флорентино Перес хочет видеть в «Реале» Эдинсона Кавани и готов обменять его на Карима Бензема

Нападающий «Реала» Эдинсон Кавани попал в сферу интересов «Реала». Сообщается, что мадридский клуб уже ведет переговоры о покупке 30-летнего форварда.

По информации источника, президент сливочных Флорентино Перес хочет предложить парижанам в обмен за уругвайца Карима Бензема.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кавани провел 24 матча, в которых забил 25 голов. На счету Бензема – пять голов в 16 играх Примеры.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola