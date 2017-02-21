Нападающий «Реала» Эдинсон Кавани попал в сферу интересов «Реала». Сообщается, что мадридский клуб уже ведет переговоры о покупке 30-летнего форварда.
По информации источника, президент сливочных Флорентино Перес хочет предложить парижанам в обмен за уругвайца Карима Бензема.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кавани провел 24 матча, в которых забил 25 голов. На счету Бензема – пять голов в 16 играх Примеры.
Фото: Global Look Press
Источник: A Bola
One thought on “Флорентино Перес хочет видеть в «Реале» Эдинсона Кавани и готов обменять его на Карима Бензема”
Есть у меня убежденность в том, что «Реал» не клуб Кавани.