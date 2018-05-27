Флорентино Перес раздумывает о продаже Роналду и Бэйла, чтобы купить Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес желает заполучить в команду нападающего «ПСЖ»Неймара. Об этом сообщил известный испанский журналист Гильем Балаге.

Ради покупки капитана сборной Бразилии Перес готов расстаться с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом.

«Неймар – мечта Флорентино Переса. Не думаю, что он сильно расстроится, если получит деньги для покупки бразильца с продажи Роналду и Бэйла. Уверен, Перес купит Неймара, если у него будет такая возможность», – сообщил Балаге.

Фото: Global Look Press

Источник: Skysports