Флорентино Перес просит Давида де Хеа поспособствовать своему переходу в «Реал»

«Реал» намерен приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Флорентино Перес просит испанца приложить усилия для перехода.

Как сообщают британские СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес попросил голкипера сборной Испании приложить усилия к тому, чтобы его переход в «Королевский клуб» состоялся. Однако главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо расставаться с игроком не намерен.

Напомним, «Реал» на протяжении нескольких лет пытается заполучить Давида де Хеа. Голкипер «сливочных» Кейлор Навас был не раз освистан на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и руководство мадридского клуба намерено приобрести нового вратаря.

В текущем розыгрыше АПЛ Давид де Хеа принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 24 гола.