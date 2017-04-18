Флорентино Перес просит Давида де Хеа поспособствовать своему переходу в «Реал»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Давид де Хеа

«Реал» намерен приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Флорентино Перес просит испанца приложить усилия для перехода.

Как сообщают британские СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес попросил голкипера сборной Испании приложить усилия к тому, чтобы его переход в «Королевский клуб» состоялся. Однако главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо расставаться с игроком не намерен.

Напомним, «Реал» на протяжении нескольких лет пытается заполучить Давида де Хеа. Голкипер «сливочных» Кейлор Навас был не раз освистан на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и руководство мадридского клуба намерено приобрести нового вратаря.

В текущем розыгрыше АПЛ Давид де Хеа принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 24 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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