Флорентино Перес принял решение продать Криштиану Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Сообщается, что Флорентино Перес принял решение продать звездного португальца.

По имеющейся информации, президент «сливочных» Флорентино Перес рассчитывает продать игрока сборной Португалии в чемпионат Китая до старта сезона 2018/19.

Учитывая поведение азиатских клубов на трансферном рынке, глава испанской команды пришел к выводу, что этот трансфер принесет «Реалу» серьезный доход, а сам Роналду сумеет заполучить контракт на выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение из Китая по продаже 31-летнего игрока за 300 млн евро. В руководстве приняли решение отказаться от этой идеи, и подписали с футболистом новый контракт.

Напомним, португалец выступает за мадридский клуб с 2009 года. В составе «бланкос» он становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2 раза) и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА (2014, 2016), а также победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16) и клубного чемпионата мира (2014, 2016).

Всего за «Реал» Роналду провел 370 матчей, забил 382 гола и отдал 120 голевых передач. Нападающий оценивается в 110 млн евро, а его нынешнее соглашение с «Реалом» истекает летом 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon