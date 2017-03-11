Флорентино Перес получил посылку с белым порошком из Италии

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Курьезный случай произошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу была адресована подозрительная посылка.

По некоторым данным, сотрудники клуба обнаружили посылку, которая была отправлена Пересу. Как известно, конверт был доставлен из Италии. Как только в посылке стал высыпаться белый порошок, на арену была вызвана полиция.

Прибывшие на стадион стражи правопорядка не нашли угрозы. Посылка была отправлена на химическую экспертизу.

Фото: Global Look Press
Источник: AP

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