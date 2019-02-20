Флорентино Перес и Сантьяго Солари встретились в ресторане и 2 часа обсуждали ситуацию в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес вчера пообщался с главным тренером команды Сантьяго Солари. Встреча прошла в одном из ресторанов Мадрида и длилась около двух часов (началась в 21:00 и закончилась около 23:10).

Вместе с Пересом и Солари встречу посетили два директора «Реала» – Хосе Анхель Санчес и Рамон Мартинес.

Ужин проходил в непринужденной обстановке, в ходе которого обсуждалась ситуация в «Реале» и, в частности, с игроками – Марсело, Иско или Винисиусом.

Солари, как сообщается, принял тот факт, что его будущее зависит от результатов команды.

Напомним, в воскресенье «Реала» дома проиграл «Жироне» (1:2) в матче Ла Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: As