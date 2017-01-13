«Фламенго» объявил о подписании контракта с Ромуло

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Ромуло

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло официально стал игроком «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Напомним, сегодня московская команда объявила о расторжении договора с футболистом. Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника – восемь матчей в РФПЛ и две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: twitter.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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