ФК «Химки» планирует начать сотрудничество с «Монако»

Химчане хотят стать лучшей академией страны. Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб планирует начать сотрудничество с французским «Монако».

«Мы объехали несколько академий в Западной Европе — в Гамбурге, во Франкфурте, других городах, изучали их опыт. Хотим сделать нашу школу лучшей в стране. Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом одноименного клуба Вадимом Васильевым. Мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем еще встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов. Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьезного уровня», — заявил Иванов.

Напомним, владельцем «Монако» является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, а в составе монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

«Химки», выступающие в ФНЛ, располагаются на 10-м месте в турнирной таблице после 10 туров.

Фото: оф.сайт ФК «Химки»

Источник: Onedivision