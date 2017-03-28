ФК «Луч-Энергия» может быть признан банкротом

Завтра состоится очередное заседание Арбитражного суда Приморского края по заявлению о признании ФК «Луч-Энергия» банкротом.

«Дело о банкротстве ФК «Луч-Энергия» рассматривается по заявлению кредитора, имеющего денежные требования к клубу с 2014 года. Интересы кредитора представляет Юридическая фирма «Двитекс». Ранее кредитор обратился Арбитражный суд Приморского края для взыскания задолженности. В начале 2016 года суд признал долг и обязал футбольный клуб «Луч-Энергия» выплатить заявителю задолженность. Несмотря на то, что данные судебные решения давно вступили в законную силу, клуб до настоящего времени уклоняется от погашения задолженности.

В связи с длительным неисполнением решения суда кредитор был вынужден обратиться снова в суд с заявлением о признании ФК «Луч-Энергия» несостоятельным (банкротом). Заявление кредитора о признании клуба банкротом рассматривается судом с 14.09.2016 года, судебные заседания уже неоднократно откладывались для предоставления должнику возможности погасить задолженность. Однако, до настоящего времени руководство приморского клуба, имея достаточное количество времени, не исполнило решение суда. В связи с тем, что ФК «Луч-Энергия» не предпринял мер для мирного урегулирования спора, задолженность до настоящего времени не погасил, имеются достаточные основания для признания футбольного клуба банкротом уже завтра», — говорится в заявлении на сайте компании-кредитора «Двитекс».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»