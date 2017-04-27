ФК «Локомотив» выпустил видео в поддержку клуба

В рамках имиджевой кампании «Железно вместе», стартовавшей в сентябре прошлого года, ФК «Локомотив» и креативное агентство Leo Burnett Moscow создали необычное видео в поддержку клуба. Видео, в котором показаны одни из самых искренних болельщиков.

«Локомотив» – один из флагманов российского футбола. Клуб отличает железный характер, прямота, честность и целеустремленность. Те самые качества, которые роднят их с железнодорожниками. Не зря их называют «паровозы». Хотя в последние годы ФК «Локомотив» побеждал в Кубке России и выступал в еврокубках, с 2004 года у клуба начался непростой период. Время, когда поддержка болельщиков особенно необходима. И среди фанатов нашлось немало тех, кто не потерял веру в команду и продолжал честно поддерживать и приводить своих детей на матчи несмотря ни на что. Так родился слоган и, впоследствии, хештег – #ЖелезноВместе.

В рамках продолжения кампании, чтобы вернуть фанатам гордость за свой родной клуб, мы нашли самых преданных и настоящих болельщиков, тех, кто болеет за «Локо», не видев их самых ярких побед. Это маленькие фанаты клуба, рожденные после 2004 года. Мы расспросили их про «Локо» и услышали самые искренние ответы и напутствия. Оказалось, что дети лучше взрослых понимают, что значит слоган клуба «Железно вместе», и любят «Локо» не за что-то, а просто. Просто потому, что это их родной клуб, а родных не меняют. Недавно на одном из матчей зрители и футболисты познакомились с маленькими, но самыми большими болельщиками. Фанаты на трибунах вдохновились детским примером и поддерживали громче обычного, а после матча обращались в пресс-службу «Локомотива», чтобы узнать, где посмотреть видеоролик. Поддержка и вера укрепили в футболистах их железный характер и умение идти дальше, несмотря на все трудности, – что особенно важно в преддверие финала Кубка России 2 мая. Видео доступно по ссылке:

Дарья Спивак, директор по маркетингу ФК «Локомотив»: «Нашей задачей было напомнить болельщикам, что нам есть, чем гордиться! И дети, которые говорили от сердца, показали нам, как важно быть открытыми и быть рядом с командой в любое время. Впереди долгий путь и нас ждет много изменений и преобразований, которые вдохнут в любимый клуб новую жизнь».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»