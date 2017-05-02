ФК «Краснодар» призвал к отказу от влияния на судей и введению видеоповторов

ФК «Краснодар» публично выразил недовольство в связи с работой арбитров в матчах чемпионата России. Клубы выпустил заявление.

Клуб отметил ряд судейских ошибок в домашних играх против «Арсенала» (2:0) и «Анжи» (0:0). В матче с «Арсеналом» краснодарцы указали на неправильно определенный офсайд у Смолова на 21-й минуте и пропущенный офсайд у Шевченко на 60-й. В матче с «Анжи» — на незафиксированный фол Тетрашвили на 9-й минуте и незасчитанный гол Смолова на 24-й минуте из-за ошибочного офсайда.

«Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в премьер-лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.

Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах «Краснодара».

Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.

Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернём с выбранного нами пути.

Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Мутко, Андрей Будогосский и Сергей Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков», – говорится в заявлении.

В текущем сезоне «Краснодар» занимает четвертое место в РФПЛ, набрав 45 очков после 26 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»