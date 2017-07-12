Физиотерапевт сборной России присоединился к штабу «Спартака»

Аргентинский специалист по физиотерапии Серхио Габриэль де Сан Мартин пополнил тренерские ряды «красно-белых». По сообщению пресс-службы клуба, он уже приступил к своим обязанностям.
Помимо работы в футбольных клубах «Ньюэллс Олд Бойз», «Атлетико де Росарио» и «Тиро Федераль» в своей родной стране, Сан Мартин в 2013 году сотрудничал с московским «Динамо». В 2016 году перед товарищескими матчами против сборных Турции и Ганы физиотерапевт получил приглашение войти в штаб национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС, Instagram «Спартака»
Источник: ТАСС