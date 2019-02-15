Физиотерапевт Неймара: «Если все пойдет по плану, он будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своей травме. Скоро игрок сможет вернуться.

– Как проходит восстановление?

– Уже немного получше. Я уже проходил определенные процедуры, чтобы восстановиться как можно быстрее.

Мы довольны прогрессом, довольны тем, как все проходит. Не могу дождаться момента, когда снова смогу заниматься тем, что люблю больше всего на свете, – футболом.

– Вы ездите на лечение в Барселону. Что вы там делаете?

– Инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами. Берут кровь, раскручивают ее в центрифуге, выделяют нужную часть и вводят прямо в место повреждения. Ну, это примерно то, что я знаю, самое простое объяснение. Это помогает циркуляции крови.

– Есть предположения, когда можно ожидать вашего возвращения в строй?

– Лечение занимает 8-10 недель с момента начала травмы. 10 – самый максимум, чего мы ждем, – сказал Неймар.

«Думаем, что если все пройдет хорошо, «Париж» оформит выход в четвертьфинал, и мы думаем, что он будет готов играть в четвертьфинале, если все пойдет по плану», – добавил физиотерапевт Неймара Рафаэл.

Фото: Global Look Press

Источник: Fui Clear