«Фиорентина» хочет приобрести Маурисио и Луиша Нету

Итальянская «Фиорентина» проведет переговоры с «Зенитом» о Маурисио и Нету. Отметим, что бразилец попал в список футболистов, с которыми петербургский клуб хочет расстаться.

По сообщениям СМИ, на следующей неделе стороны проведут переговоры по трансферам игроков.

«Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской «Фиорентиной». Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету.

На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством «Зенита» о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами», – сообщили в агентстве, которое занимается делами обоих футболистов.

Маурисио провел 13 матчей в текущем сезоне. Луиш Нету 15 раз выходил на поле. Результативными действиями игроки не отметились.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Sportbox

Источник: ТАСС