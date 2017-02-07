«Фиорентина» согласилась продать Николу Калинича в Китай

«Фиорентина» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли договоренности о переходе в стан китайского клуба Николы Калинича. Хорватский игрок перейдет в команду, за которую выступает бывший игрок «Зенита» Аксель Витсель.

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к тому, чтобы продолжить свою профессиональную карьеру в чемпионате Китая. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал предложение итальянской стороне относительно перехода 29-летнего хорвата на сумму в 38 миллионов евро.

Отмечается, что сделка должна быть оформлена до конца февраля, а по условиям соглашения Калинич будет зарабатывать € 12 млн в год.

Ранее сам форвард сообщил, что отказался от перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», несмотря на выгодное предложение.

В текущем сезоне Калинич провел 20 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato