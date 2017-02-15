«Фиорентина» интересуется Стефаном Эль-Шаарави

«Фиалки» желают приобрести бывшего форварда «Милана». Сейчас Эль-Шаарави выступает за «Рому».

Руководство флорентийцев не довольно игрой Йосипа Иличича, который проиграл конкуренцию Федерико Кьезе. В связи с возможным отъездом словенского форварда, «Фиорентина» обратила внимание на вингера «Ромы» Стефана Эль-Шаарави. В текущем сезоне он не является твердым игроком старта в римском клубе и не против сменить клуб.

Также 24-летним Эль-Шаарави интересуются «Уотфорд» (с Вальтером Маццари во главе) и «Лас-Пальмас».

В текущем сезоне Стефан Эль-Шаарави провел за «Рому» 27 матчей во всех турнирах. В них он забил шесть мячей и четыре раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia