Финский вратарь Юсси Яаскелайнен, завершивший карьеру в начале июня, будет играть в индийской суперлиге. Голкиперу исполнилось 42 года.

42-летний голкипер подписал контракт с «Атлетико де Колката». Он известен по выступлениям за «Болтон» с 1997 по 2012 год.

Join us in welcoming Jussi Jääskeläinen to the team. #ATK #AamarBukeyATK pic.twitter.com/j9yBqEOTc2

— Atlético de Kolkata (@atletidekolkata) August 31, 2017