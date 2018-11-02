Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти в Санкт-Петербурге, определились пары 1/4 финала Кубка России, Павлу Мамаеву разрешили посещать спортзал в «Бутырке». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 ноября.
1. Определились все пары 1/4 финала Кубка России
Первые матчи пройдут 5 декабря.
2. «Спартак» может заплатить за Олега Кононова 1 млн евро
Тульский «Арсенал» готов отпустить главного тренера.
3. Роспотребнадзор выявил факт несанкционированной работы интерната «Спартака»
Ранее сообщалось, что академия приостановила деятельность из-за заболевания воспитанников гепатитом А.
4. Павлу Мамаеву разрешили каждый день посещать спортзал в «Бутырке»
Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.
5. Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти в Санкт-Петербурге
На финал Лиги чемпионов-2021 претендует и Мюнхен.
Фото: Global Look Press