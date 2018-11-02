Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти в Санкт-Петербурге, определились пары 1/4 финала Кубка России, Павлу Мамаеву разрешили посещать спортзал в «Бутырке». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 ноября.

1. Определились все пары 1/4 финала Кубка России

Первые матчи пройдут 5 декабря.

2. «Спартак» может заплатить за Олега Кононова 1 млн евро

Тульский «Арсенал» готов отпустить главного тренера.

3. Роспотребнадзор выявил факт несанкционированной работы интерната «Спартака»

Ранее сообщалось, что академия приостановила деятельность из-за заболевания воспитанников гепатитом А.

4. Павлу Мамаеву разрешили каждый день посещать спортзал в «Бутырке»

Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

5. Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти в Санкт-Петербурге

На финал Лиги чемпионов-2021 претендует и Мюнхен.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею