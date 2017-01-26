Финал Кубка России планируется провести в Сочи в начале мая

Российский футбольный союз рассчитывает провести финальный матч Кубка России в сезоне-2016/17 на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом рассказал Виталий Мутко.

Ранее Мутко заявлял, что не исключает возможности проведения финала Кубка России в Сочи. Первым матчем на реконструированной к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года арене «Фишт» станет товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая запланирована на 28 марта.

«Пока на сегодня мы рассчитываем, что финал Кубка России пройдет в Сочи (на стадионе «Фишт»), — сказал Мутко по телефону. — Мы 28 марта сыграем там с Бельгией, потом там пройдет турнир «Кубанская весна», а потом — финал Кубка. Склоняемся к Сочи (для проведения финала Кубка). Планируем провести матч 1-3 мая», — сказал Виталий Мутко.

Также стало известно, что в перспективе будет рассмотрен вопрос, чтобы финалы Кубка России и Суперкубка страны всегда игрались в Москве в «Лужниках». Стадион «Лужники» планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции весной 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт