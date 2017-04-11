Финал Кубка России не будет перенесен на другое число

Сегодня председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о возможном переносе финального матча Кубка России. Пресс-служба РФПЛ прокомментировала данную информацию.

По сообщениям лиги, дата проведения игры не изменится: она состоится 2 мая на стадионе «Фишт». Вариант с переносом данного матча на более поздний срок не рассматривается.

Напомним, за национальный Кубок сразятся «Локомотив» и «Урал». Время начала поединка на данный момент неизвестно.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФПЛ