Финал Кубка России не будет перенесен на другое число

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сегодня председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о возможном переносе финального матча Кубка России. Пресс-служба РФПЛ прокомментировала данную информацию.

По сообщениям лиги, дата проведения игры не изменится: она состоится 2 мая на стадионе «Фишт». Вариант с переносом данного матча на более поздний срок не рассматривается.

Напомним, за национальный Кубок сразятся «Локомотив» и «Урал». Время начала поединка на данный момент неизвестно.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РФПЛ

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