Финал Кубка России может пройти 9 мая

Автор: Никита Пронин 0

Кубок России по футболу

Финал Кубка России в сезоне 17/18 предварительно назначен на 9 мая. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Предварительно финал Кубка России пройдет 9 мая. Будем обсуждать», — сказал Прядкин.

Место проведения финала пока неизвестно. В этом сезоне финал Кубка страны прошел в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая. «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 2:0 и обеспечил себе участие в Лиге Европы. За Суперкубок поспорят «Локомотив» и «Спартак». Матч пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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